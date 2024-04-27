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Дрэймонд Грин о словах Дэвиса: «Дарвин Хэм – чернокожий мужчина. Он был игроком. Мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили»

На пресс-конференции после поражения во втором матче серии с «Денвером» в понедельник игрок «Лейкерс» произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».

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