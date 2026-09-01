Причем тут инопланетяне: 10 версий строительства пирамид и одна, которую наконец подтвердили ученые

Современная наука не считает строительство египетских пирамид неразрешимой загадкой, однако точная технология подъёма многотонных блоков остаётся предметом дискуссий.
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