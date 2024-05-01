Андрей Клычков рассказал, как орловский гумконвой помог рязанским десантникам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как местный гумконвой отработал на Артемовско-Соледарском направлении, где продолжается освобождение Часова Яра и где Рязанский десант двигается на Раздоловки-Васюковка.
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