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Орловские новости

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Андрей Клычков рассказал, как орловский гумконвой помог рязанским десантникам

Андрей Клычков рассказал, как орловский гумконвой помог рязанским десантникам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как местный гумконвой отработал на Артемовско-Соледарском направлении, где продолжается освобождение Часова Яра и где Рязанский десант двигается на Раздоловки-Васюковка.

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