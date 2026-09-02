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Британский певец Гэри Глиттер предстанет перед судом по восьми новым обвинениям

Британский певец Гэри Глиттер предстанет перед судом по восьми новым обвинениям

Бывший британский певец Гэри Глиттер, настоящее имя которого Пол Гэдд, не признал себя виновным по восьми обвинениям в сексуальных преступлениях против девочки .

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