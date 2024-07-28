По закону или понятиям: как закончится конфликт на Украине?

Все два с половиной года, что идет СВО, в Кремле постоянно декларируют свою готовность завершить вооруженный конфликт на Украине путем мирных переговоров, но с учетом интересов национальной безопасности Российской Федерации.
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