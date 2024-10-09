Акции "РУСАЛа" - весьма интересный инвесткейс

Индекс Мосбиржи снизился по итогам торгов вторника, потеряв 0,6% к исходу вечерней сессии - откату от отметки 2800 пунктов способствовали в первую очередь резкое снижение нефтяных котировок, вызвавшее волну фиксации прибыли в "фишках" нефтегазового сектора, усилившая неуверенность краткосрочных инвесторов в устойчивости текущих позиций в ключевых "фишках" и постдивидендный разрыв в акциях Татнефти, вес которых в индексе составляет 7,46%.