Во время KazanForum молодые дипломаты сыграют со звездами «Рубина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В один из дней проведения ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», 16 мая, в столице Татарстана состоится товарищеский матч с участием звезд российского футбола, в том числе – ФК «Рубин», и дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.
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