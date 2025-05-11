Во время KazanForum молодые дипломаты сыграют со звездами «Рубина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В один из дней проведения ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», 16 мая, в столице Татарстана состоится товарищеский матч с участием звезд российского футбола, в том числе – ФК «Рубин», и дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.