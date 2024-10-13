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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о скандалах вокруг «Ред Булл»: «Стараюсь не тратить время на подобные вещи. Меня не волнует, что говорят другие»

Ферстаппен старается не обращать внимания на давление конкурентов. Пилот «Ред Булл» рассказал, что не видит смысла тратить свое время на разные истории, связанные с ним или командой, которые могут придумывать конкуренты в попытках оказать на команду давление.

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