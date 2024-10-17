Европейские рынки завершили торги среды со смешанной динамикой

Европейские фондовые рынки в среду демонстрировали неоднозначную динамику. В то время как индекс Stoxx 600, отражающий общеевропейские тенденции, показал небольшое снижение, ряд национальных индексов, в том числе британский FTSE 100, закрылись в зеленой зоне.