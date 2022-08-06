Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek.