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Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek.

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