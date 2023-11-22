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В Кировграде школьники посетили комнату истории органов внутренних дел

В Кировграде учащиеся 3-х и 4-х классов школы №2 посетили комнату истории органов внутренних дел. Ребята ознакомились с историческими документами и экспонатами, экипировкой советской милиции, увидели военное оружие, узнали немало интересного о службе  сотрудников милиции.

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