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Космонавт Гагарин, великий Высоцкий, гений Тарасов. Этими глыбами восхищался легенда ЦСКА Третьяк

Космонавт Гагарин, великий Высоцкий, гений Тарасов. Этими глыбами восхищался легенда ЦСКА Третьяк

Особенные люди.Во времена игровой карьеры Владислав Третьяк был кумиром миллионов. Легенда ЦСКА 13 раз выигрывал чемпионат Советского Союза вместе с московскими армейцами.

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