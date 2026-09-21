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Калужские новости

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В Мосальском районе пропал 73-летний мужчина

В Мосальском районе пропал 73-летний мужчина

Пожилой мужчина пропал в поселке Шаховский Мосальского района, региональное отделение ПСО «ЛизаАлерт» просит помощи в поисках73-летний Николай Сидоренков 20 сентября пропал в поселке Шаховский Мосальского района.

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