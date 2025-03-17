В PS Store и Amazon открылись предзаказы на Death Stranding 2: On the Beach В июне этого года сост...

В PS Store и Amazon открылись предзаказы на Death Stranding 2: On the BeachВ июне этого года состоится релиз Death Stranding 2: On The Beach – одной из самых ожидаемых игр этого года, а сегодня был открыт прием предзаказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)