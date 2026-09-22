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«ДОМ.РФ» увеличил чистую прибыль на 40% за восемь месяцев

«ДОМ.РФ» увеличил чистую прибыль на 40% за восемь месяцев

Чистая прибыль «ДОМа.РФ» за восемь месяцев 2026 года составила 76,6 млрд рублей, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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