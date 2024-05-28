ФОТО: ЦАРЬГРАД МИХАИЛ ХАЗИН: "НАМ ГДЕ-НИБУДЬ К ОСЕНИ СКАЖУТ: "А ВОТ ОНА, УКРАИНА! БЕРИТЕ, ЭТО ВАШЕ!" В эфире "Первого русского" экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин предположил, что наши оппоненты не смогут провернуть то же самое с Россией, что сделали в Словакии и Иране, организуя покушения.