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Позитив для оптимистов

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    она собралась с Румынией обьединяться? вот пусть к ней и обращается!Санду обратилась ...
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"Нам где-нибудь к осени скажут: "А вот она, Украина! Берите, это ваше!"

"Нам где-нибудь к осени скажут: "А вот она, Украина! Берите, это ваше!"

ФОТО: ЦАРЬГРАД МИХАИЛ ХАЗИН: "НАМ ГДЕ-НИБУДЬ К ОСЕНИ СКАЖУТ: "А ВОТ ОНА, УКРАИНА! БЕРИТЕ, ЭТО ВАШЕ!" В эфире "Первого русского" экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин предположил, что наши оппоненты не смогут провернуть то же самое с Россией, что сделали в Словакии и Иране, организуя покушения.

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