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На Дне города тверичи-клиенты Билайна скачали трафик, равный более 3 млн фото

На Дне города тверичи-клиенты Билайна скачали трафик, равный более 3 млн фото

Erid: 2VSb5xcuDf8 Билайн присоединился к празднованию Дня города в Твери 19 июля 2026 года. Оператор организовал зону, в которой горожане могли принять участие в различных активностях, сыграть в настольные игры, выиграть сувениры, а также получить сим-карту.

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