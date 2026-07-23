На Дне города тверичи-клиенты Билайна скачали трафик, равный более 3 млн фото

Erid: 2VSb5xcuDf8 Билайн присоединился к празднованию Дня города в Твери 19 июля 2026 года. Оператор организовал зону, в которой горожане могли принять участие в различных активностях, сыграть в настольные игры, выиграть сувениры, а также получить сим-карту.