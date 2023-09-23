Хворост – лакомство моего детства. Нашла любопытные рецепты у мамы

Одно из самых счастливых воспоминаний детства – мама жарит на кухне хворост. Не знаю, почему мне так нравилось это немудренное лакомство, мама была искусной кулинаркой, она умела печь шедевральные торты из самых обычных продуктов.
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