Будет вкусно

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Хворост – лакомство моего детства. Нашла любопытные рецепты у мамы

Хворост – лакомство моего детства. Нашла любопытные рецепты у мамы

Одно из самых счастливых воспоминаний детства – мама жарит на кухне хворост. Не знаю, почему мне так нравилось это немудренное лакомство, мама была искусной кулинаркой, она умела печь шедевральные торты из самых обычных продуктов.

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Комментарии
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Майя Maja
Помню, нас девочек в школе учили на уроках домоводства хворост готовить))
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3 час.

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