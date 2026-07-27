Профессор Волкова: вакцинация помогает защититься от гепатита

Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ доктор медицинских наук Лариса Волкова заявила, что профилактика гепатита включает вакцинацию, соблюдение личной гигиены и регулярный контроль состояния печени.
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