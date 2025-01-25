Делаем из перловки универсальный гарнир. Получается так вкусно, что просят повторять

Стоимость картошки выросла настолько, что вскоре и обычное пюре будет казаться деликатесом. Вместо картофеля на гарнир намного рациональнее будет приготовить перловку: покажем рецепт, после которого простую крупу будут просить по два раза на день.
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