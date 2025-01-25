Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Изюм в плов ? Это уже какая то кутья с мясом , а не плов .Плов на сковороде...
  • Roman Resser
    Ну, хоть кто-то подсказал... а то я "оливье" ел целиком. Теперь буду выбирать ингредиенты по времени. Правда, с пельм...Сколько переварив...
  • Рамиль Кавеев
    а я и говорю- левая ссылка, вот и вся публикация жаль, что здесь модеров нетуКак сделать борщ ...

Делаем из перловки универсальный гарнир. Получается так вкусно, что просят повторять

Делаем из перловки универсальный гарнир. Получается так вкусно, что просят повторять

Стоимость картошки выросла настолько, что вскоре и обычное пюре будет казаться деликатесом. Вместо картофеля на гарнир намного рациональнее будет приготовить перловку: покажем рецепт, после которого простую крупу будут просить по два раза на день.

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