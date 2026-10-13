Инфекционист Викулов объяснил рост заболеваемости пневмонией в России

Инфекционист и вирусолог Георгий Викулов рассказал KP.RU, что сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией в России связан с распространением различных респираторных инфекций, а не только вирусов гриппа.
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