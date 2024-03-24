Делаем шоу: вам понадобится танкер, жижа и индиец

Спасибо агентствам Bloomberg, Kepler и Reuters — благодаря их усердной работе мы сегодня можем наблюдать за движением российской нефти буквально онлайн Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Эксперт»читайте на monocle.
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