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Завод по производству метанола горит в Ростовской области после атаки БПЛА

Завод по производству метанола горит в Ростовской области после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами.В городе Азов Ростовской области минувшей ночью загорелись резервуары с нефтепродуктами после атаки беспилотника.

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