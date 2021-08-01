Спички - не игрушка

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"Американский спорт - самый чистый спорт в мире". Просто верь.

"Американский спорт - самый чистый спорт в мире". Просто верь.

"Звезда сборной США по гимнастике Симона Байлз снялась с очередных соревнований на Олимпиаде и объявила, что состояние здоровья не позволит ей участвовать «из-за неспособности мысленно сосредоточиться достаточно, чтобы участвовать в соревнованиях».

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