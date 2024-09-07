Ситуация с лихорадкой Западного Нила в РФ не ухудшается — Роспотребнадзор

Положение с распространением на территории России лихорадки Западного Нила не ухудшается, ситуация с этим заболеванием остается стабильной, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 7 сентября в интервью ТАСС.
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