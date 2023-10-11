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Объявлено о массовом возвращении беглых звезд и миллиардеров в Россию

Объявлено о массовом возвращении беглых звезд и миллиардеров в Россию

Конфликт в Израиле дал толчок к возвращению некоторых знаменитостей в Россию. На это отреагировал депутат ГД Султан Хамзаев, который считает, что в действительности российские звезды и бизнесмены никому не нужны.

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Комментарии
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ЕН
Егоров Николай
Да ничего не будет, одни слова.
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8 час.
Г
Гость
Конечно справедливости ради, должны все беглые понести хоть какое то наказание за свой грязный язык, а то с них, как с гуся вода.
Ответить
8 час.
ЮК
Юрий К
Опять их примут и они будут выступать! Но мне на них пох. Найдутся любители их. Но я их не пойму.
Ответить
1 час.

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