Объявлено о массовом возвращении беглых звезд и миллиардеров в Россию

Конфликт в Израиле дал толчок к возвращению некоторых знаменитостей в Россию. На это отреагировал депутат ГД Султан Хамзаев, который считает, что в действительности российские звезды и бизнесмены никому не нужны.
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