RealClearDefence: Финляндия может получить новое оружие США

Финляндия может получить от США новое вооружение для усиления границы НАТО с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью старшего аналитика Лексингтонского института Сару Уайт на американском портале RealClearDefence.
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