На Кубани прошли ночные крещенские купания в морских купелях: тысячи человек

Как сообщили в мэрии Анапы, в крещенских купаниях приняли участие более 2,5 тысяч человек. В городе-курорте оборудованы три купели – на пляже «Высокий берег», на центральном пляже и у Свято-Никольского храма в Благовещенской.
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