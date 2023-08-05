Регионы России

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин Солнцев
    Авторы, зачем во всех сообщениях два-три первых абзац повторять одно и то же?Торговые сети обя...
  • Александр Лагуткин
    Это всеобщая проблема.   У нас в Татарстане то же самое.   Нет станочников.Дефицит кадров уг...
  • Ольга Каширина
    Жене перестали  нравиться красные носки ее мужа.Премьер-министр К...

Россия выступает за развитие сотрудничества с новыми властями Камбоджи. Что сближает Москву и Пномпень?

Россия выступает за развитие сотрудничества с новыми властями Камбоджи. Что сближает Москву и Пномпень?

Посол России в Камбодже Анатолий Боровик заявил, что Россия намерена продолжить укрепление двусторонних отношений с Камбоджей после формирования в этой стране нового правительства по итогам прошедших в июле выборов в нижнюю палату парламента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх