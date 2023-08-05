Россия выступает за развитие сотрудничества с новыми властями Камбоджи. Что сближает Москву и Пномпень?

Посол России в Камбодже Анатолий Боровик заявил, что Россия намерена продолжить укрепление двусторонних отношений с Камбоджей после формирования в этой стране нового правительства по итогам прошедших в июле выборов в нижнюю палату парламента.
Посол России в Камбодже Анатолий Боровик заявил, что Россия намерена продолжить укрепление двусторонних отношений с Камбоджей после формирования в этой стране нового правительства по итогам прошедших в июле выборов в нижнюю палату парламента.
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