СССР-Россия

1 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Произошла чудовищная трагедия для миллионов людей, поверивших лицедею, превратившегося из забавного, кривляющегося шу...Режиссер: "Истори...
  • Rabiga Rafikova (Рафикова)
    «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных её идиотах» Александр Васильевич Суворов.Самосуд как мера ...
  • Rabiga Rafikova (Рафикова)
    Дай-то бог, чтобы ты как-нибудь на своей шкуре почувствовал "справедливость" самосудаСамосуд как мера ...

Эрдогану нынче не эрдоганится

Эрдогану нынче не эрдоганится

Эрдоган очень хотел продвинуться по американской служебной лестнице помочь. И он сказал: я все улажу с этими русскими! И он был так уверен, ведь Россия ему улыбалась, Россия его друг, когда ему это надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Пока султана не взяли за помидоры и не накинули ему на шею удавку,он будет делать и говорить что угодно!
Ответить
15 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Эрдоган Босфор перекроит...
Ответить
13 час.
В С
Ага. Но Бог Посейдон не боится Эндогена.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх