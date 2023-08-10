Эрдоган очень хотел продвинуться по американской служебной лестнице помочь. И он сказал: я все улажу с этими русскими! И он был так уверен, ведь Россия ему улыбалась, Россия его друг, когда ему это надо.
Эрдогану нынче не эрдоганится
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Пока султана не взяли за помидоры и не накинули ему на шею удавку,он будет делать и говорить что угодно!
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15 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Эрдоган Босфор перекроит...
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13 час.
В С
Ага. Но Бог Посейдон не боится Эндогена.
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6 час.
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