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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков дал автограф болельщику, когда уходил со льда после дисциплинарного штрафа в концовке матча с «Ютой»

За 17 секунд до сирены россиянин получил 12 минут штрафа (2+10) за стычку с форвардом клуба из Солт-Лейк-Сити Барретом Хэйтоном.

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