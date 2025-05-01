В Приморье более 200 детей укусили клещи

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает, что с начала текущего эпидемического сезона в медицинские учреждения обратилось 769 человек с укусами клещей, среди которых 215 являются детьми (28,0%).
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