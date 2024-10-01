Доля малых и средних банков начала снижаться в сегменте автокредитования

Крупнейшие банковские группы занимают 44,1% портфеля автокредитов на конец июля 2024 г. Примерно треть (36,7%) приходится на малые и средние банки, доля крупных банков сохранилась на уровне 19%, как и в течение последних полутора лет, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.