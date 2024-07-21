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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Наших раненых ОНИ добивали всегда...

Листала  старую   тетрадь.  Обнаружила    подборку  текстов,     написанных   в  2016 году (  после того,   как   наших  параолимпийцев  отстранили  от  олимпиады)     и ставших   сегодня  (после того,  как     недавно      украинские  фашисты    снова    расстреляли  нашего  раненого)  ставших  ещё  более  актуальными.

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