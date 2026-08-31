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Илья Протас возглавил топ проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

Илья Протас возглавил топ проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал пятерку лучших проспектов «Вашингтон Кэпиталз».Официальный сайт НХЛ опубликовал пятерку лучших проспектов «Вашингтон Кэпиталз».

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