Что такое болезнь Паркинсона, как её диагностируют и лечат

Всё о заболевании, его признаках и вариантах терапии. Что такое болезнь Паркинсона Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание мозга, которое поражает его определённые области.
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