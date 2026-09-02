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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» сыграет со «Спартаком». Бело-голубые, ждем всех на московском дерби против красно-белых!

Матч пройдет в воскресенье, 6 сентября, в 18:30 на стадионе «ВТБ Арена». После шести туров чемпионата «Динамо» расположилось на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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