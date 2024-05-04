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Ройс интересен клубам МЛС и Турции. 34-летний хавбек покидает «Дортмунд» и хочет провести на высшем уровне еще 1 год

34-летний хавбек не собирается завершать игровую карьеру после того, как по окончании сезона покинет дортмундскую «Боруссии» свободным агентом.

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