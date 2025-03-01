Daily Express: Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо военным США

Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась снабжать топливом американские военные объекты в Норвегии и корабли военно-морских сил США после конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
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