Украинская армия отступает: новости СВО от 9 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 958 день спецоперации России на Украине

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Российские войска продолжают активные боевые действия на нескольких направлениях: на Херсонском фронте зафиксированы удары по позициям ВСУ, а на Запорожском фронте ведутся бои в районе Каменского и Пологов.