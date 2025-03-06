Весенние школьные каникулы россияне проведут в Сочи и Дубае

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период с 29 марта по 6 апреля, когда в большинстве школ будут весенние каникулы, и выяснил, где будут отдыхать семьи с детьми.
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