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Весенние школьные каникулы россияне проведут в Сочи и Дубае

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период с 29 марта по 6 апреля, когда в большинстве школ будут весенние каникулы, и выяснил, где будут отдыхать семьи с детьми.

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