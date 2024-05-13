Apple Pencil Pro - совместимость и особенности использования

Apple представила новый Apple Pencil Pro, который совместим только с последними моделями планшетов компании - iPad Air 11 дюймов (2024), iPad Air 13 дюймов (2024), iPad Pro 11 дюймов (2024) и iPad Pro 13 дюймов (2024).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии