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Крымская газета

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Эксперт рассказал, как наказать продавца за фейковый бренд

Эксперт рассказал, как наказать продавца за фейковый бренд

Продажа массового товара с китайских маркетплейсов под видом дизайнерской вещи — это нарушение, за которое предприниматель может ответить.

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