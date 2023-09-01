Бойцы 200-й бригады Южного военного округа взяли в плен под Артёмовском восемь солдат 30-й бригады Вооружённых сил Украины, сообщает РИА Новости.
Военные РФ взяли в плен под Артёмовском восемь солдат ВСУ
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Польских наемников необходимо допросить с пристрастием, что бы все рассказали, даже то, чего не знают, и в расход. Наемники не военнопленные, это по определению или бандиты-террористы или вообще ни кто, они вне закона. По этому их необходимо после допроса сразу кончать, за баню, пулю в башку, тушку в ров и заровнять трактором(МТЛБ).
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