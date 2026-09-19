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Царьград

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Подвел аксель: сын Плющенко финишировал 13-м в своём первом турнире за Азербайджан

Подвел аксель: сын Плющенко финишировал 13-м в своём первом турнире за Азербайджан

Сын Плющенко дебютировал за Азербайджан и провалил короткую программу.Сын Евгения Плющенко Александр дебютировал за Азербайджан на этапе юниорского Гран-при в Анкаре и занял 13-е место.

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