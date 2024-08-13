В РФ предложили освобождать от ответственности участников СВО со скамьи подсудимых

Верховный суд призвал разрешить подсудимым становиться контрактниками. В Верховном суде России озвучили инициативу освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации.
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