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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковингтон – о Царукяне: «Верю в Армана. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама»

«Арман – классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры, – это впечатляюще.

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