Бастрыкин поручил разобраться с протекающей крышей в Кургане

Следственным управлением Следственного комитета России по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего обслуживания и содержания многоквартирного дома, расположенного на улице Пугачева в городе Кургане.
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