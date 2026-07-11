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Царьград

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Бастрыкин поручил разобраться с протекающей крышей в Кургане

Бастрыкин поручил разобраться с протекающей крышей в Кургане

Следственным управлением Следственного комитета России по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего обслуживания и содержания многоквартирного дома, расположенного на улице Пугачева в городе Кургане.

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