Пейзажи Левитана из собрания Русского музея представят в Ярославле

Более 30 работ Выставка живописных работ Исаака Левитана из собрания Русского музея откроется в Ярославском художественном музее, сообщила заведующая культурно-просветительским и выставочным центром «Русский музей – Ярославль» Марина Полывяная.
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