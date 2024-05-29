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На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве проходят сотни мероприятий

На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве проходят сотни мероприятий

В столице продолжается фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Гостей масштабного действа ежедневно радуют рыбными блюдами, мероприятиями на воде, мастер-классами на морские темы и многим другим, сообщает сайт mos.

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